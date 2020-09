Attualità

I Vestiti di Minguzzi in piazza Mazzini a Modica I Vestiti di Minguzzi in piazza Mazzini a Modica

Modica - E’ stata scoperta nella rinnovata piazza Mazzini l’opera “I Vestiti” del celebre scultore ed incisore Luciano Minguzzi. Tra i suoi lavori più importanti ricordiamo la realizzazione della Porta del Bene e del Male che affianca all’ingresso della Basilica di S.Pietro a Roma quella realizzata da Giacomo Manzù e di una delle porte del Duomo di Milano. La statua rappresenta la moda e prima di essere acquisita dall’architetto Claudio Aprile, ha fatto bella mostra di se ad inizio di Via Montenapoleone a Milano, cuore del quadrilatero della moda. E’ stato lo stesso professionista modicano a volerla donare, con un atto di grande generosità, alla sua Città. “La presenza della statua di Minguzzi rappresenta la classica ciliegina sulla torta – commenta il Sindaco – nella rinnovata Piazza Mazzini. Con questa piazzetta abbiamo riqualificato l’intera zona restituendo uno scorcio suggestivo del nostro centro storico. Voglio ringraziare l’assessore Belluardo che ha seguito i lavori, la giunta, i consiglieri comunali, gli addetti comunali alle manutenzioni e gli operai della ditta per l’ottimo lavoro svolto. Adesso in cantiere ci sono altri quattro progetti che riguardano altrettante zone del centro storico. Mi riferisco alla via S.Elisabetta, Piazza Campailla, atrio comunale e marciapiede di Corso Umberto”.