Gianluca Manenti presidente regionale Confcommercio Sicilia

Attualità

Ragusa - Il presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti, è stato chiamato a svolgere, in qualità di vicepresidente vicario regionale dell’associazione di categoria, le funzioni di presidente di Confcommercio Sicilia. L’attuale presidente Francesco Picarella, infatti, a seguito della designazione quale assessore tecnico al Comune di Agrigento da parte di un candidato sindaco in vista delle elezioni amministrative del 4 e 5 ottobre oltre all’eventuale turno di ballottaggio, nel pieno rispetto del codice etico che vede l’associazione di categoria apolitica ed apartitica, ha deciso di autosospendersi dalla carica per tutto il periodo della campagna elettorale.“Per me un grande onore oltre che un grande onere – chiarisce Manenti – svolgere questo ruolo anche se per un periodo limitato, tra l’altro in un momento storico molto particolare come quello che stiamo vivendo. Cercherò, come sempre, di interpretare le funzioni al meglio delle mie possibilità, per fornire delle risposte importanti ed efficaci a tutti gli associati regionali e con l’auspicio di fare crescere sempre di più la famiglia del sistema Confcommercio”.