Sicilia

2 chili di marijuana in auto: arrestato 21enne 2 chili di marijuana in auto: arrestato 21enne

Siracusa - Circa due chilogrammi di marijuana sono stati sequestrati dalla Polizia di Stato a Siracusa ad un giovane di 21 anni, Luca Bonincontro, che è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La droga, confezionata in 11 buste di cellophane, era nascosta nel vano della ruota di scorta della sua auto, una Fiat 500 X, fermata per un controllo nei pressi di contrada Targia. Secondo gli investigatori la droga stava per essere smerciata nelle 'piazze' dello spaccio siracusano.Bonincontro, noto alle forze di Polizia per essersi evidenziato per azioni violente nei confronti di alcune persone, è stato posto agli arresti domiciliari.