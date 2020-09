Strada asfaltata con rattoppi a Ragusa: Chiavola si scusa per notizia e foto fake news

Politica

Ragusa - Il presidente dell’associazione Ragusa in Movimento, Mario Chiavola, a proposito della nota inviata questa mattina con foto in allegato che abbiamo pubblicato riguardante una strada rattoppata in maniera arlecchinesca, interviene per chiarire di essere incorso in un errore, a causa di un segnalatore fidato che, evidentemente, è caduto in una topica. “Nonostante avessi attivato delle verifiche che mi avevano rassicurato sulla bontà della segnalazione – spiega Chiavola – ho ricevuto, dopo la pubblicazione, una valanga di chiamate che mi hanno informato di avere commesso un grosso errore. Siccome la segnalazione è partita a mio nome e visto che non sono solito accampare scusanti di alcun tipo, voglio chiedere scusa pubblicamente all’amministrazione comunale di Ragusa e all’impresa che si occupa delle manutenzioni che ho citato indebitamente.Chiedo scusa anche alle testate giornalistiche che, fidandosi della mia erronea segnalazione, hanno pubblicato la notizia traendo in inganno i loro lettori. E scusa anche ai cittadini ragusani per il fatto di essere stato io a diramare una informazione non corretta. Ci impegneremo al massimo per fare in modo che circostanze del genere non si verifichino più in futuro”.