Cronaca

Modica, ladri presi durante un furto al quartiere Sorda Modica, ladri presi durante un furto al quartiere Sorda

Modica - Presi due ladri che stavano rubando in un appartamento in pieno giorno a Modica. La Polizia di Stato è intervenuta in un appartamento in via Fosso Tantillo al quartiere Sorda a Modica. I due sono stati bloccati dagli agenti e portati in Commissariato.