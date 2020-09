Cronaca

Scicli - Auto a fuoco nella notte in via Sassari a Donnalucata. Le fiamme divampate intorno all’una hanno distrutto completamente l’auto, una Stelvio Alfa Romeo. Ingenti anche i danni alla facciata di un’abitazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Indagini in corso per capire se si tratta di un incendio doloso.