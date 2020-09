Attualità

Virus Covid 19: 115 positivi in provincia di Ragusa Virus Covid 19: 115 positivi in provincia di Ragusa

Ragusa - Altri 2 nuovi positivi in provincia di Ragusa. Sale così a 115 il numero dei casi Covid 19 nel territorio ibleo. I 115 contagiati sono tutti in quarantena nelle loro abitazioni. A questi si aggiungono i 7 ricoverati nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa e i due ricoverati in Rianimazione all’ospedale San Marco di Catania. Ma vediamo nel dettaglio i numeri registrati nei vari Comuni iblei: 64 a Ragusa, 16 a Vittoria, 13 ad Ispica, 5 a Pozzallo, 3 a Modica, 4 a Scicli, 1 a Comiso, 3 a Chiaramonte Gulfi, 1 ad Acate, 2 a Monterosso Almo e nessun positivo a Giarratana.Tanti i tamponi effettuati anche oggi dall’Asp di Ragusa ed in attesa di esito.