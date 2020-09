Il Comandante dell'Arma dei carabinieri in visita al sindaco di Ragusa

Attualità

Ragusa - Stamattina nel corso di una visita di cortesia al Comune il Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, Colonnello Gabriele Gainelli, ha presentato al sindaco Peppe Cassi i due nuovi ufficiali in servizio presso il Comando Provinciale di Ragusa. Si tratta del Capitano Stefano Borghetto, nuovo Comandante della Compagnia Carabinieri di Ragusa e del Tenente Zaccaria Sica, Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile del Comando Compagnia Carabinieri. Al cordiale incontro sono stati presenti il presidente del Consiglio Comunale, Fabrizio Ilardo e l’assessore ai lavori pubblici, Gianni Giuffrida.Il primo cittadino oltre a ringraziare il Comandante Provinciale Gainelli per la visita resa al Comune, ha colto l’occasione per porgere il benvenuto a Ragusa ai due ufficiali dell’Arma a cui ha augurato buon lavoro, confermando la piena disponibilità dell’Amministrazione comunale a lavorare nell’interesse della città in stretta sinergia con il Comando Provinciale di Ragusa.