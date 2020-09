Donnafugata dei piccoli a Ragusa Ibla

Appuntamenti

Ragusa – Sta per partire l’edizione 2020 della mini rassegna teatrale “Donnafugata dei piccoli… in villa” nella nuova location del Giardini Iblei a Ragusa Ibla. Tutto pronto per il primo spettacolo in programma: questa domenica 13 settembre, nel doppio orario delle 18.00 e delle 19.30, i più giovani spettatori e le loro famiglie saranno accolti dalla dolcezza della sartina Maria e della sua speciale amica, protagoniste dello spettacolo La Pupa di pezza della Compagnia La Bottega del Pane Young. Canti e cunti della tradizione popolare siciliana accompagneranno il pubblico della rassegna in un viaggio dedicato alla grande amicizia. Lo spettacolo è liberamente ispirato alla fiaba ottocentesca La pianta del basiricò dello scrittore Giuseppe Pitrè e nel 2019 ha vinto il Premio Piccirè del Teatro Ditirammu.Spazio al sentimento e alle belle emozioni anche con Isidoro e le tre melarance della Compagnia Abaco in programma domenica prossima 20 settembre. Uno spettacolo dinamico, tratto dalla fiaba Le tre Melarance di Giovan Battista Basile, che farà riflettere anche i più piccoli su temi importanti come l’amore e la capacità di perdonare. Infine grandi risate con l’ultimo appuntamento proposto in rassegna, il divertente teatro dei burattini Giufà una ne pensa e cento ne fa della Compagnia Le Mele Marce che domenica 4 ottobre farà sorridere grandi e piccini.