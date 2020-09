Sicilia

Magistrato positivo alla Corte d'appello di Palermo Magistrato positivo alla Corte d'appello di Palermo

Palermo - Un magistrato della corte d'appello di Palermo è positivo al Coronavirus. Il giudice è già in autoisolamento nella sua abitazione e le sue condizioni di salute sarebbero buone. Questa mattina è stata disposta la sanificazione degli ambienti della corte d'appello, al palazzo di giustizia del capoluogo siciliano. Come da protocollo, dovrebbero scattare tutte le misure previste in questi casi. Sarà l'Asp a disporre i controlli sul personale e su quanti sono stati a contatto con il magistrato. Le misure anti Covid ordinarie al palazzo di giustizia sono scrupolose: orari contingentati e fissi per le udienze, rilevazione della temperatura agli ingressi, obbligo della mascherina e del distanziamento di sicurezza, distributori di gel disinfettante in ogni aula e corridoio delle strutture giudiziarie.