Tiziano Ferro canta Rimmel di Francesco De Gregori

Tiziano Ferro in un post su Instagram ha annunciato l’uscita del nuovo progetto discografico, uscito lo scorso 3 settembre. Tiziano Ferro ha scelto di cantare Rimmel di Francesco De Gregori come primo estratto dall’album “Accetto Miracoli: L’Esperienza degli Altri”, che completa il lavoro del 2019. Sono tredici i brani che Ferro ha deciso di reinterpretare nel suo primo album di cover, scelte come testimonianze di altrettanti piccoli miracoli. E sono quelli che lo stesso Tiziano definisce “luci piccolissime in fondo al tunnel, risposte, ispirazione, voglia di cambiamento, testardaggine, coraggio, risate, amore.”