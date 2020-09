Cucina

Fungo di carrubo o Funcia ra carrua, prelibata rarità siciliana: ricetta Fungo di carrubo o Funcia ra carrua, prelibata rarità siciliana: ricetta

Ragusa - Il fungo di carrubo o Funcia ra carrua è un fungo tipico siciliano, una prelibata rarità siciliana e ragusana. Nasce vicino alle radici o dentro tronchi cavi, magari malandati di alberi di carrubo. È un fungo molto diffuso nella provincia di Ragusa, perché in questo territorio si trova il 70% degli alberi di carrubo a livello nazionale. Negli ultimi anni il fungo di carrubo o funcia ra carrua è diventata una vera e proprio costosa prelibatezza. In dialetto siciliano il fungo acquisisce un appellativo particolare, molto ironico ma che rappresenta esattamente l’insieme: “a funcia ra carrua” ovvero la funcia (quel pronunciamento delle labbra umane) che qua viene invece interpretato per la definizione di fungo che sporge proprio dal tronco come fosse una funcia di disapprovazione per evitare che si colga.Esistono vari tipi di ricette facili per preparare il fungo di carrubo o Funcia ra carrua. Vediamone una tradizionale ovvero la ricetta dello spezzatino di fungo di carrubo. Ingredienti: 1 fungo di carrubo di circa 500 grammi, 1/2 cipolla, 3 pomodori maturi, 1/2 bicchiere d’acqua, olio extravergine d’oliva, 1 spicchio d’aglio, 1 foglia d’alloro, 2 cucchiai di prezzemolo tritato, sale e pepe. Ora vediamo come si prepara: lavare il fungo e piano piano bisogna eliminare la parte legnosa che stava prima attaccata al tronco dell’albero di carrubo. Poi pelate i pomodori e tagliateli a tocchetti. Versate due cucchiai di olio di oliva in un tegame e aggiungete la cipolla tritata a fette sottili e fatela rosolare. Nel frattempo tagliate il fungo di carrubo.Al primo imbiondimento della cipolla unite i funghi, lo spicchio d’aglio schiacciato ed una foglia d’alloro. Lasciate il tutto sul fuoco per qualche instante e poi unite al resto la polpa dei pomodori ed il prezzemolo tritato. Infine aggiungete il sale, il pepe nero e mezzo bicchiere di acqua già calda. Lasciate cuocere per circa 30 minuti. Vi accorgerete che lo spezzatino di fungo di carrubo è pronto già dal delizioso profumo che arriverà a cottura ultimata.