Coronavirus in Sicilia, 84 nuovi positivi in 24 ore

Ragusa - 84 nuovi casi di contagio da Sars-Cov-2 (35 più di ieri) in Sicilia a fronte di un buon numero di tamponi processati dopo il calo del weekend, ovvero 5.214. E’ l’ultimo dato del bollettino del Ministero della Salute. La Regione siciliana oggi non ha fatto comunicazioni specifiche sui migranti, come fa ogni volta che trasferisce i dati al ministero della Salute. La cosa fa intendere che i nuovi 84 casi sono riferiti tutti a focolai di trasmissione locale e non a immigrati appena sbarcati in Sicilia. I nuovi 84 casi fanno salire il numero degli attuali positivi in Sicilia a 1.454, di cui 1.337 in isolamento domiciliare, 104 ricoverati in ospedale con sintomi (+3 rispetto a ieri) e 13 ricoverati gravi in Terapia intensiva.I casi totali di coronavirus in Sicilia dall'inizio della pandemia sono invece 4.489, le guarigioni sono 3.106 (+9 rispetto a ieri) e i decessi sono fermi a 289. Per quanto riguarda invece la distribuzione geografica dei nuovi casi, 41 sono a Trapani, 20 a Palermo, 14 a Catania, 4 a Messina, 4 a Ragusa, 1 a Siracusa, zero casi ad Agrigento, Enna e Caltanissetta.