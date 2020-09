113 positivi Covid 19 in provincia di Ragusa

Attualità

Ragusa - Salgono a 113 i positivi in provincia di Ragusa. Secondo i dati dell’Asp di Ragusa di oggi 9 settembre 2020. Ancora non sono stati resi noti dove risiedono i 10 nuovi positivi di oggi. Il numero più elevato di contagi tra i Comuni iblei è quello di Ragusa dove risultano 59 persone positive in isolamento domiciliare. A Modica i positivi scendono a 21. Di questi 9 provengono da Paesi esteri come Romania, Albania e Congo. Cinque sono invece i soggetti attualmente positivi, provenienti dalla Casa di Riposo focolaio. A Pozzallo sono 6 i positivi di cui 5 in isolamento domicialire e uno ricoverato. A Ispica sono 8 i positivi, a Scicli 6, a Comiso 1, a Vittoria 10, a Chiaramonte Gulfi 3, a Monterosso Almo 2 e a santa Croce Camerina 2. Tanti i tamponi in attesa di esito effettuati in questi giorni dopo la positività al Covid 19 di 5 infermieri del reparto di malattie Infettive dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa.