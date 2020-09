La festa della Beata Vergine Maria a Ragusa

Appuntamenti

Ragusa - Si è celebrata ieri, anche a San Giacomo, frazione di Ragusa, la festa della Natività della Beata vergine Maria, nell’ambito del programma allestito per onorare la Madonna di Lourdes. Dopo la santa messa presieduta ieri mattina da don Santo Vitale, il parroco della chiesa, si è proceduto con l’adorazione eucaristica e le confessioni, mentre ieri sera una delegazione della comunità ha partecipato, in Cattedrale, all’ordinazione presbiterale del diacono don Vincenzo Guastella. Oggi, invece, le celebrazioni continuano con la recita del Rosario alle 18,30 mentre in serata, alle 19, la santa messa sarà presieduta da don Raffaele Campailla, parroco della chiesa di Maria Santissima Nunziata a Ragusa.Domani, giovedì 10 settembre, alle 18,30 la recita del Rosario e alle 19 ci sarà la celebrazione eucaristica animata da una delle comunità del territorio degli Iblei, quella della Sacra famiglia di Frigintini, presieduta da don Sergio Boccadifuoco. Venerdì, invece, dopo la recita del Rosario, sempre alle 18,30, è fissata, a partire dalle 19, la celebrazione eucaristica presieduta dal sacerdote don Giuseppe Burrafato, rettore della chiesa di Santa Maria delle Scale. Sabato 12 settembre, inoltre, ci sarà la celebrazione eucaristica delle 9 presieduta da don Nunzio Scrofani mentre nel pomeriggio alle 18,30 ci sarà la recita del Rosario e alle 19 la celebrazione eucaristica presieduta da don Santo Vitale.Il tema della festa di quest’anno è quella dei “Tessitori di fraternità” per una chiamata che proviene dal cuore di Dio, dalla sua misericordia che interpella sia la Chiesa sia l’umanità nell’attuale crisi mondiale. Intanto, l’impresa ecologica Busso Sebastiano che gestisce il servizio di igiene ambientale sul territorio comunale, sta effettuando, in questi giorni, un’azione di pulizia straordinaria tutto attorno ai locali parrocchiali oltre a specifiche azioni igienizzanti quanto mai opportune in questo periodo.