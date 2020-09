Scuola, Conte: Fiducioso, criticitÃ  in gran parte superate

Italia

Scuola, Conte: Fiducioso, criticità in gran parte superate Scuola, Conte: Fiducioso, criticità in gran parte superate

BEIRUT (LIBANO) - ’’Io sono fiducioso. Quest’anno, devo dire la verità, credo ci sia una particolare attenzione per la scuola e tutti pretendiamo che funzioni per bene. Non sempre è stato così in passato, ma i lavori procedono molto bene, stiamo completando gli ultimi interventi e la criticità, per la maggior parte, le abbiamo superate. Abbiamo lavorato tantissimo perchè si possa garantire a tutti gli studenti un’attività scolastica in presenza in piena sicurezza’’. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, giunto nella nottata a Beirut. ’’Abbiamo declinato un calendario, serve tutto ottobre perchè vengano consegnati tutti gli arredi - ha aggiunto -. Abbiamo investito tanto, 7 miliardi per la scuola’’.La Lega vuole sfiduciare il ministro Lucia Azzolina: ’’Se il partito di opposizione ritiene di formalizzare una mozione di sfiducia nei confronti del ministro dell’Istruzione che credo non abbia preso neanche un giorno di vacanza, credo che la Lega farebbe bene a chiedersi, quando è stata negli anni scorsi al governo, se forse avrebbe dovuto presentare tante mozioni di sfiducia ai propri ministri’’, ha concluso Conte.