L'Italia vince in Nations League, Barella stende l'Olanda

AMSTERDAM (OLANDA) - Dopo l’1-1 contro la Bosnia, l’Italia batte l’Olanda per 1-0 e conquista la prima vittoria nel gruppo 1 di Nations League. Decide una rete di Barella nel finale di primo tempo che permette agli azzurri di sorridere nonostante l’infortunio al ginocchio di Nicolò Zaniolo. Alla Johan Cruijff ArenA la prima occasione da gol è degli azzurri: Veltman sbaglia in fase d’impostazione, Barella recupera palla e dai venti metri tenta un destro sporcato da Van Dijk in calcio d’angolo. Per assistere alla prima conclusione in porta dell’Olanda bisogna aspettare il 32′: Wijnaldum si accentra dalla sinistra e conclude impegnando Donnarumma costretto a bloccare in due tempi.Al 42′ Mancini perde Zaniolo: il classe 1999 della Roma esce per un problema al ginocchio, il ct sceglie Kean. Nel finale di primo tempo c’è il meritato vantaggio azzurro: dalla sinistra Immobile crossa al centro, Barella svetta di testa su Akè e mette in rete. Nella ripresa l’Italia riparte da dove aveva lasciato: controllando il gioco e assediando la porta di Cillesen con Immobile prima e Insigne poi. Ma al 55′ l’Olanda sfiora il pari e cresce: Van de Beek viene pescato in buona posizione e calcia ma Donnarumma tocca in angolo. Al 91′ l’ultimo brivido per gli azzurri che poi sprecano nel finale una occasione con Kean: Depay si fa trovare in area sugli sviluppi di un cross e in sforbiciata sfiora il pari.