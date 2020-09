Bonus pc e internet da 500 euro: le ultime novitÃ  per fare domanda

Italia

Bonus pc e internet da 500 euro: le ultime novità per fare domanda Bonus pc e internet da 500 euro: le ultime novità per fare domanda

Roma - Il bonus pc e internet da 500 euro non si dovrà richiedere tramite la piattaforma Infratel, così come era stato annunciato nelle scorse settimane. In pratica non ci sarà una piattaforma messa a disposizione degli utenti ma dovranno essere gli operatori ad interfacciarsi con Infratel. Ecco cosa spiega InfratelItalia: in seguito delle notizie apparse su diversi organi di informazione in tema di voucher per l’attivazione di servizi a banda ultralarga e la fornitura di pc alle famiglie meno abbienti, Infratel Italia precisa che la registrazione sul portale, che sarà attivato per la gestione della misura, sarà riservata agli operatori di telecomunicazioni.Gli utenti finali, beneficiari del voucher dovranno interfacciarsi direttamente con gli operatori (che si saranno preventivamente registrati al portale) utilizzando i consueti canali di vendita. Tutte le informazioni relative all’attuazione della misura, in particolare l’elenco degli operatori accreditati e le offerte a cui i beneficiari possono aderire, saranno pubblicate sui siti www.infratelitalia.it e bandaultralarga.italia.it all’esito della pubblicazione del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico relativo alla misura. In pratica i beneficiari del bonus pc e internet dovranno parlare direttamente con gli operatori telefonici, attraverso i canali di vendita tradizionali. Tutte le informazioni sugli operatori accreditati, però, saranno pubblicate sul sito web di Infratel e sul portale dedicato al progetto BUL, all'esito della pubblicazione del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.I fondi stanziati per questo primo intervento a sostegno della digitalizzazione dell’Italia sono pari a 1.150 milioni di euro. Le famiglie che potranno accedere al bonus, però, dovranno rispettare i seguenti requisiti reddituali: Reddito ISEE complessivo pari o inferiore ai 20.000 euro – bonus di 500 euro per l’acquisto di tablet o pc, o per l’attivazione di connessioni veloci. Reddito ISEE complessivo fino a 50.000 euro – bonus di 200 euro per l’attivazione di connessioni veloci.