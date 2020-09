Cronaca

Incidente stradale a Vittoria Incidente stradale a Vittoria

Vittoria - Incidente stradale stamattina intorno alle ore 5 in contrada Boscopiano a Vittoria. Secondo le prime informazioni un'auto, una Bmw 320 Touring, per cause in corso di accertamento è finita fuori strada. Notizia in aggiornamento. (Foto Assenza)