Ragusa -Tre infermieri in servizio all'ospedale Covid Maria Paternò Arezzo di Ragusa sono risultati positivi al Coronavirus. Il reparto è stato chiuso per sanificazione dei locali. Al momento sono otto i ricoverati nell'ospedale ragusano ed in particolare sette sono nel Reparto di Malattie Infettive e uno in Terapia Intensiva.