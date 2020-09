Appuntamenti

Bandiera Spighe Verdi 2020 a San Giacomo Bandiera Spighe Verdi 2020 a San Giacomo

Ragusa - Alle 11 di domani, martedì 8 settembre, a San Giacomo, nella rotatoria vicina alla locale scuola, si terra la cerimonia per l’esposizione della bandiera “Spighe Verdi 2020”, riconoscimento concesso dalla FEE ( Foundation for Environmental Education - Italia onlus) al territorio del comune di Ragusa ritenuto virtuoso in materia di agricoltura sostenibile capace di migliorare la qualità della vita. La bandiera “Spighe Verde 2020” verrà esposta a San Giacomo, frazione rurale del territorio di Ragusa la cui economia è tradizionalmente basata sull’agricoltura e la zootecnia.Alla cerimonia di domani interverranno il sindaco, Peppe Cassì, l’assessore alle frazioni e contrade, Eugenia Spata, i rappresentanti del territorio di Confagricoltura, e dei Carabinieri che a livello nazionale collaborano, assieme al Ministero delle Politiche Agricole, del Ministero dell’Ambiente, del Ministero dei Beni Culturali e del Turismo, dell’ISPRA e CNR, al programma “Spighe Verdi”.