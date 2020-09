Da Oneday i BootCamp per formare i professionisti digitali di domani

Italia

MILANO - OneDay, il business & community builder che mette al centro le nuove generazioni, lancia sul mercato i BootCamp, sbarcando così nel mondo dell’education.’’Una scelta, quella di dedicare un’intera unit aziendale a supporto della formazione delle nuove generazioni e dell’orientamento al mondo del lavoro, quasi naturale per una realtà come OneDay che grazie alle sue attività e progetti è in grado di dialogare quotidianamente con gli oltre 1600 ragazzi tra i 16 e i 25 anni che formano la sua community’’, si legge in una nota.I BootCamp sono corsi di formazione accelerata, una 3 giorni a contatto con i professionisti di OneDay tra teoria (il giusto) e pratica (tanta e su casi reali).I temi trattati sono quelli legati alle professioni digitali, le cui tipiche skill come la web analytics o la capacità di utilizzare i linguaggi di programmazione sono sempre più richieste dalle aziende, che faticano però a rintracciarle nei giovani in cerca di lavoro.L’obiettivo del progetto è rispondere a un mercato del lavoro che richiede giovani professionisti competenti nel ’’fare’’ più che nella teoria. ’’OneDay intende così formare persone adatte a ricoprire nuovi ruoli nel mercato digitale incontrando i need delle aziende che vogliono digitalizzarsi (l’Italia, tra l’altro, è quartultima in Europa per Digitalizzazione, lo chiarisce la classifica 2020 del Digital Economy and society Index della Commissione Europea)’’, prosegue la nota.’’Ci definiamo scopritori e allenatori di talenti. Per questo in un momento simile di incertezza per il futuro dei giovani, siano essi studenti o lavoratori, abbiamo deciso di offrire una possibilità di formazione concreta alle nuove generazioni, trasferendo le competenze dei professionisti di OneDay che ogni giorno spingono OneDay e le company nella sua crescita.Siamo convinti che in questo modo offriremo un contributo notevole al mercato del lavoro’’, spiega Gabriele Belloni, Head of Digital & Operations di OneDay e coordinatore scientifico del BootCamp. I corsi si dividono per tema e per durata (all day o 3 giorni), e i primi appuntamenti già in calendario: sono il 26 settembre con sessioni di formazione su Orientamento e Personal Branding; 9-10-11 ottobre a tema Digital Transformation mentre il 23-24-25 ottobre è la volta delle lezioni su FullStack Marketing. Tutti i corsi si terranno 100% in presenza al C30, il nuovo building di OneDay situato in zona Romolo a Milano nel rispetto delle norme per il distanziamento sociale.