Bonus bici 2020, come fare la domanda con Spid dal 4 novembre

Roma- Il bonus bici e monopattino 2020 o bonus mobilità finalmente ha ottenuto il via libera. La domanda per il rimborso si potrà ottenere dal 4 novembre. L’ufficialità arriva con la pubblicazione del decreto attuativo sulla Gazzetta Ufficiale. A partire dal 4 novembre 2020 quindi ci si potrà registrare sul portale del ministero dell’Ambiente e caricare la fattura o lo scontrino parlante per poter ricevere il rimborso fino a 500 euro. Ma chi può richiedere il bonus bici fino a 500 euro? Per avere il bonus bici non sono previsti tetti di reddito ma basta aver compiuto i 18 anni e e risiedere in un capoluogo di regione o provincia, in una città metropolitana o in un comune con più di di 50mila abitanti. Il buono mobilità copre il 60% della spesa sostenuta e, comunque, non può superare i 500 euro.Per accedere al portale dal 4 novembre occorre avere lo Spid (Sistema pubblico di identità digitale). Una volta ottenuto, il buono mobilità va utilizzato entro trenta giorni. In caso di annullamento il beneficio però non va perduto: con le stesse procedure si può chiedere il bonus sostitutivo. L’istanza di rimborso per chi ha già acquistato mezzi o servizi va presentata entro il 3 gennaio 2021 (vale ma dire sessanta giorni dalla operatività dell’applicazione web che è il 4 novembre). Ma bisogna ricordarsi di registrarsi al portale entro la fine dell’anno.Il rimborso avviene con un accredito del 60% della spesa sostenuta e fino ad un massimo di euro 500 sul conto corrente, intestato al richiedente, le cui coordinate sono fornite al momento della presentazione dell’istanza di rimborso.