Attualità

Toby Jones a Ragusa Ibla: famoso per Harry Potter e Capitan America Toby Jones a Ragusa Ibla: famoso per Harry Potter e Capitan America

Ragusa - L’attore Toby Jones a cena a Ragusa Ibla. Il famoso attore noto per la sua interpretazione al film Harry Potter e Capitan America non è passato inosservato. Debutta con un piccolo ruolo nel film del 1992 Orlando. Negli anni seguenti ha ottenuto ruoli di supporto in film come I miserabili, Giovanna d'Arco, Neverland - Un sogno per la vita. Ha studiato all'École internationale de théâtre di Parigi sotto la supervisione di Jacques Lecoq e lavorato a teatro in alcune commedie dirette da Kenneth Branagh; nel 2003 per il lavoro a Broadway ottiene una nomination ai Tony Award. Nel 2002 doppia il personaggio di Dobby in Harry Potter e la camera dei segreti, mentre nel 2006 interpreta Truman Capote nel biopic Infamous - Una pessima reputazione, a tutt'oggi il suo ruolo più noto, che gli fa vincere un London Critics Circle Film Awards.I Marvel Studios l'hanno ingaggiato per il ruolo del villain Arnim Zola nei film Captain America - Il primo Vendicatore e Captain America: The Winter Soldier, ruolo che riprende anche nell'ultimo episodio della serie televisiva Agent Carter. Nel 2015 partecipa alla produzione internazionale de Il racconto dei racconti - Tale of Tales, diretto dall'acclamato regista italiano Matteo Garrone, ed ispirato dalla raccolta Lo cunto de li cunti di Giambattista Basile.