Attualità

Graduation Day a Ragusa Graduation Day a Ragusa

Ragusa - Alle 18,30 di oggi, lunedì 7 settembre, presso il il parco del Castello di Donnafugata, si terra la “Graduation Day” ideata dalla Consulta Giovanile e organizzata insieme all'Amministrazione Comunale a cui sono stati invitati i diversi giovani laureati ragusani che hanno conseguito nel corso di quest’anno accademico le lauree in videoconferenza nei numerosi atenei locali e italiani. All’iniziativa interverranno il sindaco, Peppe Cassì, l’assessore alla cultura e beni culturali, Clorinda Arezzo, il presidente della Struttura Didattica Speciale del Corso di Laurea Triennale in Mediazione Linguistica e Interculturale di Ragusa, Santo Burgio, il consulente del sindaco in materia di politiche giovanili, Simone Digrandi ed i componenti della Consulta comunale giovanile.