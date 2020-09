Giovanni Schembari di Comiso al Seat Music Awards

Attualità

Comiso - Giovanni Schembari, giovane Comisano, è il secondo figlio della nostra città che ha collaborato a tutto l’evento del Seat Music Awards, per tutta la durata – commenta il sindaco Schembari-. Dopo Mirko Baglieri che ha suonato il suo handpan con Biagio Antonacci, Giovanni Schembari ha mostrato la sua bravura e la sua eccellenza organizzativa per tutta la kermesse di Verona. Giovanni – continua il primo cittadino – lavora come organizzatore di eventi presso la Friend and Partners di Milano che opera nel settore eventi e concerti ed è tra le più rinomate agenzie soprattutto per quanto riguarda il delicato compito della sicurezza.Ho voluto quindi scindere – ancora Maria Rita Schembari – in due parti i miei auguri e i miei complimenti perché è doveroso dare il giusto risalto a questi due ragazzi Comisani che portano alto il nome della nostra città. E tali eccellenze – conclude il sindaco – ci devono rendere orgogliosi”.