Festa Beata Maria Vergine di Lourdes a San Giacomo

Ragusa - Ha preso il via la festa della Beata Maria Vergine di Lourdes che si tiene nella frazione rurale di San Giacomo, a Ragusa, e che ogni anno rappresenta un punto di riferimento per tutti i credenti e gli osservanti della zona. Ogni giorno una comunità locale viene a rendere omaggio alla Madonna e ad animare la celebrazione eucaristica. E’ accaduto sabato scorso con la santa messa animata da una delle comunità di questo territorio degli Iblei, quella di Cristo Risorto di contrada Montesano. A presiedere è stato don Nello Garofalo. Ieri mattina, la celebrazione eucaristica delle 10,30 è stata presieduta da uno dei figli della comunità di San Giacomo, il sacerdote Gino Scrofani, mentre nel pomeriggio si è tenuta la recita del Rosario.La celebrazione eucaristica vespertina, poi, è stata presieduta dal vicario generale della diocesi di Ragusa, il sacerdote Roberto Asta. Oggi, tra l’altro, i festeggiamenti proseguiranno con la recita del Rosario alle 18,30 e con la santa messa delle 19 che sarà presieduta dal sacerdote Riccardo Bocchieri, parroco della chiesa di Santa Maria di Portosalvo a Marina di Ragusa. Domani, invece, alle 8,30 ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta da don Santo Vitale, il parroco, mentre, dalle 9 alle 12, è fissata l’adorazione eucaristica. In serata, poi, in Cattedrale, a Ragusa, la partecipazione al rito di ordinazione presbiterale del diacono Vincenzo Guastella.Da sottolineare, che l’impresa ecologica Busso Sebastiano, capofila dell’Ati che gestisce il servizio di igiene ambientale a Ragusa, effettuerà in queste giornate un’azione di pulizia straordinaria tutto attorno alla chiesa compresi interventi di igienizzazione che in questo periodo pandemico si rendono quanto mai opportuni.