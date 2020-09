Sport

Frigintini calcio: il risultato contava fino a un certo punto Frigintini calcio: il risultato contava fino a un certo punto

Frigintini - Il risultato contava fino ad un certo punto, ma al termine dei 90’ di gioco della gara disputata a Vittoria contro la locale formazione per i rossoblù del Frigintini calcio Città di Modica il rammarico per com’è terminato il confronto esiste. E con questo stato di fatto, dal tecnico ai calciatori per terminare con i dirigenti al seguito, l’impressione scaturita dal confronto è positiva sulla prestazione di Simone Pitino & C. L’inizio del match vede i rossoblù di mister Di Rosa affrontare i biancorossi locali senza alcun timore. Sangiorgio e Sella portano scompiglio nella retroguardia locale che si salva –a volte- con affanno. Poi l’episodio che inciderà sicuramente sulla gara che è quello di un calcio di rigore accordato al Vittoria. Il tiro cross effettuato da Giudice incoccia nel braccio (attaccato al corpo) di Vinci.Per il direttore di gara è rigore e anche espulsione (assolutamente inconcepibile) del difensore. Rigore trasformato da Rizzo, mentre esce Calabrese ed entra al suo posto Di Martino ma il Frigintini rimane in dieci uomini. Nonostante ciò i ragazzi di mister Di Rosa non demordono e ribattono colpo su colpo alle azioni dei locali; che raddoppiano proprio in chiusura di tempo. Nel secondo tempo si poteva ipotizzare un calo dei rossoblù, che però non c’è stato e sono stati, invece, proprio i ragazzi modicani ad avere una netta supremazia territoriale; con un gol annullato ad Alessio Macauda per fuorigioco (inesistente) ed un calcio di rigore che Simone Pitino si è fatto parare dal portiere locale Traina. Alla luce di questi episodi il rammarico del Frigintini per l’esito finale della gara. Adesso la controprova di domenica prossima al “Caitina” di Modica.Questa la formazione: La Licata, Angelo Pisana (32’ st. Buscema), Corallo, Pitino (10’ st. Militello), Pianese, Vinci, Sangiorgio, Noukri, Zacco (27’ st. Arrabito), Calabrese (18’ pt. Di Martino), Sella (1’ st. Alessio Macauda). In panchina: Giannì, Spadaro, Jury Macauda, Manduca. All. Stefano Di Rosa.