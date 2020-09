Sicilia

114 positivi in 24 ore in sicilia e 100 ricoverati 114 positivi in 24 ore in sicilia e 100 ricoverati

Palermo - I positivi al Covid 19 in Sicilia nelle ultime 24 ore sono stati 114, 36 in più rispetto alla giornata di venerdì. Lo si legge nel bollettino del ministero della Salute. Sono 10 i migranti positivi, ospitati nella nave "Allegra" a Palermo. Sono in tutto 88 le persone ricoverate in ospedale, mentre 12 sono in terapia intensiva (+1): raggiunta dunque quota 100 per quanto riguarda i malati ospedalizzati. Sono invece in tutto 1243 in isolamento domiciliare. In totale, dall'inizio della pandemia sono 4.679 i casi registrati in Sicilia. Salgono, per fortuna, anche i guariti: +54 e adesso sono, in totale, 3047.Un decesso, in realtà avvenuto ieri, nel Ragusano, che fa salire le vittime a 289. L'aumento maggiore nella provincia di Palermo con 45 nuovi positivi, poi 37 a Trapani, 14 a Catania, 11 a Messina, 3 a Enna e due ciascuno per Caltanissetta e Ragusa. Nessun nuovo contagio ad Agrigento e Siracusa. Stabilito anche il nuovo record di tamponi: ben 5273.