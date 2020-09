Cronaca

Incidente a Scoglitti, auto investe ciclista FOTO

Scoglitti - Incidente stradale in via Napoli a Scoglitti. Secondo le prime informazioni un giovane a bordo di un’auto ha investito un ciclista ed un carabiniere. Pare che il giovane era alla guida dell’auto senza la patente e senza l’assicurazione. Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 e i carabinieri. Notizia in aggiornamento. (Foto Assenza)