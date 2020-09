Appuntamenti

A Modica torna il concorso E'vViva la mamma

Modica - Anche quest’anno sarà il piazzale della Basilica Santuario della Madonna delle Grazie a Modica ad ospitare la 17esima edizione del concorso poetico “E’vViva la mamma” in programma il prossimo 12 settembre. La serata di gala, con la premiazione dei poeti vincitori, sarà arricchita da musica e spettacolo per consentire agli spettatori di vivere autentiche emozioni, con i versi delle poesie vincitrici, con tante note live e tante sorprese, il tutto con sedie distanziate e rispettando tutte le disposizioni di legge per garantire la buona riuscita dell’evento ideato da Giorgio Fratantonio e dedicato a donna Raffaela Livia Fratantonio.Sono già stati individuati i vincitori scelti dalla giuria che si è riunita nei giorni scorsi e che è composta dalla docente Mirella Agnello, che la presiede, dalla giornalista e docente Silvia Crepaldi, dalla senatrice Marisa Moltisanti, dall’assessore alla cultura del Comune di Modica, Maria Monisteri, dall’editore di Canale74 Graziana Carpentieri. Si sono classificati come vincitori Maria Caruso di Enna, Giovanni Malambrì di Messina e Daniela Solarino di Roma. L’ordine del podio sarà svelato la sera del 12 settembre durante la cerimonia di consegna dei premi a Modica. Hanno inoltre ricevuto una menzione speciale Giovanni Schembari di Ragusa, Antonio Micalizio di Siracusa e Salvatore Curcio di Modica.Pur con le dovute cautele la serata del 12 settembre dovrebbe essere come al solito una serata all’insegna delle emozioni, con la lettura delle poesie vincitrici dalle splendide interpretazioni di Isabella Papiro e Carlo Cartier, l’accompagnamento musicale di quest’anno è affidato al bravissimo arpista maestro Fabio Rizza. Inoltre l’organizzazione, sotto la regia di Giorgio Fratantonio, sta lavorando all’individuazione dei due riconoscimenti di “Mamma dell’anno” e “Mamma speciale” legato al mondo della disabilità. C’è già grande attesa per la serata da parte di tanti estimatori che seguono la manifestazione da ben 17 anni.