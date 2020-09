Scicli, 6 colonnine per ricarica auto elettriche

Economia

Scicli - La giunta Giannone ha deliberato nei giorni scorsi un protocollo d’intesa con la società Be Charge di Milano per la creazione di sei colonnine per il rifornimento di auto elettriche nel territorio comunale di Scicli, borgate comprese. La diffusione di veicoli elettrici è in costante aumento in Italia e l’esigenza per gli automobilisti di rifornire di energia le proprie auto sempre più sentita. Il Comune di Scicli realizzerà le colonnine a costo zero per l’Ente concedendo l’area di suolo pubblica interessata all’impianto per dodici anni alla ditta che assicurerà la fornitura.“L’intervento rientra nel piano del Patto dei sindaci 2020 per la riduzione delle emissioni di Co2 del 20% -spiegano il sindaco Enzo Giannone e l’assessore Viviana Pitrolo- e alle linee guide del Paes che incentivano l’uso di mezzi non inquinanti sul piano delle emissioni nocive e di quelle sonore”.