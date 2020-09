M5S Ars attacca il ministro Lamorgese: interviene il sindaco di Pozzallo

Attualità

Pozzallo - “Non posso minimamente condividere la presa di posizione dei deputati del Movimento 5 Stelle all’Assemblea Regionale Siciliana – afferma il Sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna – che chiedono un passo indietro al Ministro dell’Interno”. “Nel vuoto istituzionale dello Stato e della Regione Sicilia sul problema immigrazione – prosegue il primo cittadino di Pozzallo – ci mancherebbe soltanto che fosse sostituita l’unica persona, il Ministro Lamorgese, che insieme alla Prefettura è stata un referente istituzionale affidabile e concreto in questa emergenza”.“Invece di pensare ad inopportune scelte avventuristiche – conclude Ammatuna – che potrebbero portare al caos istituzionale, bisogna lavorare a testa bassa ed in sinergia per cercare soluzioni”.