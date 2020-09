Attualità

Circolo Velico Kaucana, 30 tamponi negativi dopo il caso Covid 19 Circolo Velico Kaucana, 30 tamponi negativi dopo il caso Covid 19

Santa Croce Camerina - A una decina di giorni dalla vicenda che ha innalzato agli onori della cronaca locale il Circolo Velico Kaucana, dopo che un socio, scopertosi poi positivo, aveva frequentato, seppure per qualche ora, la sede del sodalizio in territorio comunale di Santa Croce Camerina, oltre 30 persone fra soci, familiari e frequentatori del sodalizio si sono sottoposti volontariamente e responsabilmente a tampone nasofaringeo per la diagnosi del Covid-19. L’esito dell’accertamento è risultato per tutti negativo. È appena il caso di rilevare che, grazie al sistema di tracciamento interno, che ha permesso di risalire a tutti i soggetti contemporaneamente presenti, la condotta dei soci, del direttivo e del presidente Giuseppe Causapruno è stata, alla luce delle cautele adottate, da manuale seguendo alla lettera le linee guida dei protocolli anticontagio.L’esito negativo, nella loro totalità, dei tamponi effettuati conferma l’efficacia delle misure precauzionali adottate sin dall’inizio della stagione estiva al Cvk e la responsabilità dei soci nell’osservarle. Le procedure di sanificazione quotidianamente effettuate dal personale dipendente e il distanziamento garantito all'interno e all’esterno dei locali della struttura hanno contribuito in modo determinante al risultato odierno. A fronte di ciò, l’attività velica, ricreativa e sociale del Circolo è già ripresa con rinnovato vigore, immutato entusiasmo e in assoluta sicurezza con l’auspicio che non debbano più ripetersi episodi del genere.