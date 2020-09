Lavoro

Lavoro Ragusa, due graduatorie per musicoterapista e danzaterapista

Ragusa - Con determinazione n. 3993 del 4/09/2020 (numerazione interna 1165 del Settore VII - Servizi alla Persona, Politiche dell’istruzione del 3 settembre), sono state approvate le graduatorie relative alle figure professionali di musicoterapista/danzaterapista e mediatore familiare. Il provvedimento fa seguito alle procedure avviate dal Comune, tramite avviso pubblico, per l’individuazione di diverse figure professionali specializzate per il trattamento dei minori a cui le istituzioni scolastiche possono attingere per l’attuazione dei progetti socio-educativi.L’elenco delle predette due graduatorie è pubblicato all’Albo pretorio online del Comune.