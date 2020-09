Governo, Fico: crisi Ã¨ ultima cosa di cui il Paese ha bisogno

Italia

MODENA - ’’Non dobbiamo nascondere che, come in tutte le relazioni, ci sono difficoltà ma anche grandi opportunità. Credo che in questo anno si è lavorato insieme in modo serio e trasparente, si sono dette le cose che non funzionavano e c’è stato un momento importantissimo, quello della gestione dell’emergenza, che ha unito sia il Governo sia i gruppi parlamentari. Credo che quando si riesce ad affrontare un’emergenza in questo modo anche le forze poi si rinsaldino. In questo momento così importante e così difficile, credo che l’ultima cosa di cui il paese ha bisogno è una crisi di governo che comunque non vedo all’angolo.E’ un momento di costruzione’’. Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, alla Festa nazionale dell’Unità, a Modena.