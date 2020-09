Attualità

Coronavirus Ispica, altri 2 ispicesi si sono negativizzati

Ispica - “Altri due cittadini ispicesi hanno vinto il virus e si sono negativizzati”. E’ quanto scrive in un post pubblicato sul suo profilo facebook il sindaco di Ispica, Pierenzo Muraglie. “Si aggiungono al cittadino non ispicese - scrive Muraglie - ma temporaneamente domiciliato nel nostro territorio che è già rientrato a lavorare. Nel mese di agosto abbiamo registrato una percentuale di raccolta differenziata del 68,4%. Un risultato straordinario con 10.000 presenze circa in più in tutto il territorio.Grazie ai cittadini, a tutto il personale della Tech con menzione speciale per gli operstori ed agli Uffici comunali che ancora una volta hanno dimostrato competenza e professionalità”.