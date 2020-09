Madonna delle Grazie a Comiso: il giorno della festa

Appuntamenti

Comiso - Domani è il giorno della vigilia mentre domenica si celebra a Comiso la festa solenne della Madonna delle Grazie. Il calendario delle iniziative è caratterizzato da tutta una serie di eventi liturgici non potendosi tenere, quest’anno, la tradizionale cena gastronomica, vale a dire la vendita all’asta dei doni offerti dai fedeli (ma chi vuole può portare in parrocchia dei buoni spesa da distribuire alle famiglie meno agiate), e la tradizionale processione con il simulacro per le vie della città. Domani, però, giorno della vigilia appunto, ci sarà, dopo la recita del Rosario e la coroncina alla Madonna, appuntamenti fissati alle 19, la svelata del venerato simulacro.A seguire, intorno alle 20, la celebrazione eucaristica presieduta dal sacerdote Giuseppe Russelli e animata dalla corale parrocchiale. Domenica, invece, già dalle 8, il suono festoso delle campane annuncerà il giorno solenne della festa “A Razia”. Alle 9 la celebrazione eucaristica sarà presieduta dal sacerdote Giovanni Bruno Battaglia. La santa messa sarà celebrata in memoria di don Francesco Lo Monaco, primo parroco della parrocchia delle Grazie. Alle 11 la celebrazione eucaristica sarà presieduta dal sacerdote Graziano Martorana. In questo caso, la messa sarà celebrata in memoria di mons. Rosario Sgarioto, secondo parroco della parrocchia delle Grazie. In serata, alle 20, ci sarà la solenne celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo di Ragusa, mons. Carmelo Cuttitta, e animata dalla corale parrocchiale.Da lunedì, poi, prenderà il via l’Ottavario in onore della Madonna delle Grazie, in particolare alle 18,30 ci sarà la recita del Rosario e alle 19 la celebrazione eucaristica. Martedì 8 settembre, la parrocchia, guidata dal parroco Ettore Todaro, parteciperà al momento di letizia dell’intera comunità ecclesiale della diocesi di Ragusa. Infatti, alle 20, in Cattedrale, ci sarà l’ordinazione presbiterale del diacono Vincenzo Guastella. Il parroco ricorda che la chiesa della Madonna delle Grazie può contenere sino a un massimo di 85 persone per ogni celebrazione, nel rispetto delle prescrizioni antiCovid. Inoltre, in queste giornate, l’impresa ecologica Busso Sebastiano, che gestisce il servizio di igiene ambientale in città, ha effettuato un’azione di pulizia straordinaria tutto attorno alla chiesa, compreso alcuni interventi di igienizzazione che, in questo periodo pandemico, risultano essere quanto mai opportuni.