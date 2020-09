Salute e benessere

Roma - La dieta settimanale di settembre è una dieta ideale da seguire dopo il rientro dalle vacanze estive. E’ una dieta che prevede il consumo di alcuni alimenti noti come brucia grassi. Si tratta di alimenti che hanno proprietà termoregolatrici, stimolanti, digestive, drenanti, disintossicanti. Tra i più gettonati, ci sono: zenzero; ananas; peperoncino; caffè; pesce; tè verde. Naturalmente non sono alimenti miracolosi ma semplicemente alimenti che aiutano a perdere peso se consumati regolarmente. Ma vediamo come funziona e cosa si mangia nella dieta settimanale di settembre.Lunedì: colazione: yogurt magro 125 g + manciata di cereali + frutto di stagione. Spuntino di metà mattina e merenda pomeridiana: frutto fresco o qualche noce o nocciola o mandorla. Pranzo: pasta integrale 70 g + peperoncino + insalata + tonno naturale. Cena: carne bianca o pesce + verdure lessate + frutta. Martedì: colazione con un tè verde + 3 fette biscottate + composta di frutta. Spuntino di metà mattina o merenda pomeridiana: cubetto di parmigiano o un frutto fresco. Pranzo: insalata mista + 2 uova sode + zucchine + tisana zenzero. Cena: pesce al forno con pomodoro e peperoncino + rucola + 1 fetta di pane.Mercoledì: colazione con uno yogurt magro 125 g + manciata di cereali + frutto di stagione. Spuntino di metà mattina o merenda pomeridiana: frutto fresco o qualche noce o nocciola o mandorla. Pranzo: riso integrale 70 g + peperoncino + insalata + petto di pollo. Cena: vitello alla piastra + funghi + pasta integrale 50 g. Giovedì: colazione con un tè verde + 3 fette biscottate + composta di frutta. Spuntino di metà mattina o merenda pomeridiana: cubetto di parmigiano o un frutto fresco. Pranzo: ceci in insalata con zenzero e peperoncino + gallette di riso + verdura di stagione. Cena: pollo al limone + riso integrale + insalata. Venerdì: colazione con un bicchiere di latte scremato + semi di chia + 2-3 biscotti secchi + mezza banana. Spuntino di metà mattina o merenda pomeridiana: frutto fresco o qualche noce o nocciola o mandorla. Pranzo: pasta o riso integrali 70 g + peperoncino + insalata + pesce al forno. Cena: tacchino ai ferri + riso integrale + spinaci al vapore.Sabato: colazione: yogurt magro 125 g + manciata di cereali + frutto di stagione. Spuntino di metà mattina o merenda pomeridiana: cubetto di parmigiano o un frutto fresco. Pranzo: riso integrale + insalata mista. Cena: pollo all’ananas + 2 fette di pane + verdure di stagione. Domenica: colazione con salmone affumicato + 1 fetta pane tostato. Spuntino di metà mattina o merenda pomeridiana: frutto fresco o qualche noce o nocciola o mandorla. Pranzo: pasta integrale con pomodoro e peperoncino + insalata e pesce fresco. Cena: crema di verdure + 2 fette di pane + orzo.