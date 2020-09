Salute e benessere

Come dimagrire le cosce in fretta? Consigli semplici, sport e dieta Come dimagrire le cosce in fretta? Consigli semplici, sport e dieta

Roma - Come dimagrire le gambe in fretta? E’ semplice basta seguire alcuni consigli facili, fare alcuni tipi si sport e inserire alcuni alimenti nella dieta. Dimagrire le cosce non è difficile, vediamo come si fa. Per prima cosa bisogna prendere l’abitudine di seguire alcuni sport o prendere delle abitudini come ad esempio fare una camminata a passo veloce. La camminata a passo sostenuto: per avere delle belle gambe è l’attività più facile da fare. Approfitta di ogni occasione per camminare un po’, vai a piedi a fare shopping, evita di prendere l’autobus se devi fare solo due fermate. E niente ascensore! Prendere l’abitudine di salire le scale a piedi è facile e fa lavorare i muscoli delle cosce.Ora vediamo invece alcuni esercizi che si possono fare: la sedia, o squat a parete: schiena contro il muro e piedi divaricati, fletti le gambe fino a sederti su una sedia invisibile. Rimani in questa posizione per qualche secondo, poi torna alla posizione di partenza. Fai 3 o 4 serie di 10 movimenti, riposandoti qualche secondo tra l’una e l’altra; gli affondi: in piedi, con i piedi divaricati alla stessa larghezza delle anche, contrai gli addominali e i glutei poi lancia un piede in avanti. Il ginocchio deve formare un angolo retto con il pavimento, senza mai toccare terra. Mantieni questa posizione per qualche secondo, poi torna alla posizione di partenza. Tra i consigli utili c’è anche un rimedio della nonna ovvero la doccia fredda. Fare la doccia fredda, per quanto poco piacevole, ha dimostrato la sua efficacia. Dopo aver fatto il bagno o la doccia, passati un getto d’acqua fredda sulle cosce: riattiverai la circolazione e tonificherai la pelle. Poi c’è il drenaggio linfatico. Questa tecnica consiste nel stimolare la linfa attraverso pressioni manuali che combattono la sensazione di pesantezza delle gambe e eliminano la cellulite. Il linfodrenaggio si pratica in istituto almeno una o due volte al mese. Infine vediamo cosa mangiare e quale dieta seguire per dimagrire le cosce. La dieta efficace per dimagrire le cosce in fretta è quella del supermetabolismo: è un'alimentazione che ti tiene lontana da farinacei e carboidrati e punta di più sulle proteine.Se non vuoi seguire una dieta specifica, è comunque consigliabile avere qualche accortezza nella tua scelta dei cibi. Limita al massimo l’assunzione di grassi. L’unica soluzione per perdere peso è sorvegliare la propria alimentazione e limitare l’assunzione di cibi grassi. Elimina i salumi, i fritti e le pietanze unte. Sostituisci i farinacei con le proteine. Grazie alle proteine (uova, pollame, carni magre, pesce) i muscoli si sostituiscono al grasso: tanto di guadagnato per le tue cosce. Se consumati alla sera, i farinacei (pasta, riso) vengono immagazzinati, è meglio quindi consumarli a pranzo, ma con moderazione. Bevi tanta acqua. Le cosce sono la parte del corpo che risente maggiormente della ritenzione idrica, quindi bisogna costantemente drenarle.Bevi almeno un litro e mezzo di acqua al giorno per eliminare le tossine e fai largo uso di zuppe e bevande calde come il tè. Vacci piano con il sale, perché favorisce la ritenzione idrica. Diffida dei piatti pronti, che spesso ne contengono molto e anche dell’acqua frizzante. Evita lo zucchero. Non è un segreto, lo zucchero non fa bene alla linea e in più aumenta la circonferenza di cosce e glutei. Semaforo rosso per le caramelle, i dolci, i gelati ma anche le bibite gassate e gli alcolici. Consuma molta frutta e verdura. Ricche di vitamine e minerali, frutta e verdura sono ottime per la salute ma anche per la linea, dato che contengono poche calorie.