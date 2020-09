Politica

Temporali in arrivo anche a Vittoria, Reset: dovremo assistere a nuovi allagamenti? Temporali in arrivo anche a Vittoria, Reset: dovremo assistere a nuovi allagamenti?

Vittoria - “Le previsioni meteo che contemplano l’arrivo di temporali per la giornata di domani, venerdì 4 settembre, ci fanno chiedere se, almeno questa volta, la pulitura di tombini e caditoie sia stata eseguita regolarmente. Auspichiamo, insomma, che non si debba assistere alle solite scene di allagamento di alcune zone della nostra città, con i vittoriesi costretti a rimediare come possono”. Mette le mani avanti Reset Vittoria con l’auspicio di non assistere a situazioni di ordinario degrado che, in tutti questi anni, purtroppo, hanno comportato disagi a non finire per chi risiede in alcune delle zone “incriminate”.“La mancanza di pianificazione e programmazione, purtroppo – sottolinea il segretario di Reset, Alessandro Mugnas – ha comportato, negli anni, il reiterarsi di disagi pesantissimi, sempre nello stesso periodo. E se non sarà questo venerdì, perché le piogge risulteranno leggere, ci sarà comunque da preoccuparsi quando inizieranno gli acquazzoni violenti? Qualcuno ha pensato di fornire l’input agli addetti ai lavori perché disostruissero le caditoie dai rifiuti che, in questi ultimi mesi, si sono accumulati come, d’altronde, accade ogni anno? Speriamo che si sia operato con una certa diligenza e che la nostra preoccupazione sia campata per aria. Purtroppo, però, quello che succede da anni a Vittoria è la scena di un film già visto e che non vorremmo più guardare.Vittoria ha bisogno di attenzioni, anche e solo di piccole attenzioni, per cercare di migliorare e, soprattutto, per evitare disagi ai propri cittadini. Del resto, quasi tutto si può organizzare con largo anticipo e, naturalmente, speriamo che la questione possa essere gestita con la massima attenzione e che non si debbano fronteggiare problemi di alcun tipo”.