Bonus pc o tablet e internet da 500 euro: come averlo con Spid e Isee

Roma - Il bonus pc o tablet e internet da 500 euro si potrà richiedere a settembre solo con Spid e Isee. La domanda per avere il bonus pc o tablet e internet si dovrà inviare tramite Infratel che gestirà le domande Per fare la domanda bisognerà registrarsi e scaricare il voucher. Ma a chi spetta il bonus pc o tablet e internet da 500 euro? Il bonus destinato all’attivazione di connessioni Internet e all’acquisto di pc e tablet, spetta a famiglie ed a seconda del valore ISEE. In particolare il beneficio è di 500 euro (300 euro da destinare all’acquisto di pc e tablet e 200 euro da destinare alla connettività Internet) in caso di ISEE inferiore a 20.000 euro. Il bonus sarà, invece, di 200 euro (con ISEE inferiore a 50.000 euro) da destinare alla connettività Internet ad almeno 30 Mbps.Ma cos’è e come si fa ad avere lo Spid? Lo Spid, segue le orme del bonus vacanze, e per richiederlo è necessario essere il possesso dello SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Nessun problema, dunque, per chi già dispone dello SPID mentre si consiglia a chi ne è ancora sprovvisti di richiederlo, anche perché tra poco per accedere ai servizi della pubblica amministrazione lo si potrà fare solo tramite quest’ultimo. per chi non ha ancora lo Spid è necessario maggiorenne e disporre: di un indirizzo e-mail; del numero di telefono del cellulare che si usa normalmente; di un documento di identità valido (uno tra carta di identità, passaporto, patente) e la tessera sanitaria con il codice fiscale. Occorrerà, quindi, scegliere uno tra gli Identity provider (ossia coloro che sono autorizzati al rilascio dello SPID) e registrarsi sul loro sito istituzionale nell’apposita area dedicata. In questa fase si dovranno: inserire i propri dati anagrafici; crea le proprie credenziali SPID, effettuare il riconoscimento. Diversi sono gli Identity provider che mettono a disposizione il servizio e diverse sono le modalità di riconoscimento previste da ognuno di essi.