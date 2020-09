Dal mondo

Usa, nuovo presunto atto di violenza della polizia: muore asfissiato

Un uomo afroamericano, Daniel Prude 41 anni originario di Chicago, è morto dopo che gli agenti di polizia di Rochester, New York, lo hanno arrestato. L’uomo con disturbi mentali, correva nudo per strada a Rochester. Gli agenti lo hanno fermato e coperto la testa dell’uomo con un cappuccio “anti-sputo” premendo il viso contro il marciapiede. L'incidente è avvenuto il 23 marzo, ma solo ora è stato reso pubblico dalla famiglia del 41enne che ha presentato diversi video dell'evento in quello che sembra essere un nuovo atto di violenza della polizia americana. (FOTO - screenshot video social)