Droga e denaro in contante in auto: 3 arresti a Modica

Modica - I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Modica hanno arrestato in flagranza di reato due uomini ed una donna per detenzione ai fini di spaccio di ingente quantitativo di sostanze stupefacenti. I militari dell’Arma quotidianamente impegnati nel contrasto al traffico di droga, durante il controllo del territorio hanno avvistato gli occupanti di una autovettura che hanno all'istante destato sospetti. Il loro controllo e la successiva perquisizione sul posto ha permesso di rinvenire oltre 100 grammi di cocaina che doveva ancora essere suddivisa in dosi ed altre dosi di marijuana, nonché la somma contante di circa 1500 Euro, il tutto sottoposto a sequestro.Il quantitativo dello stupefacente, considerato rilevante per questo ambito territoriale, si è conclusa con l’arresto in flagranza del Pozzallese P.G. di anni 64, di G.L. di anni 54 operaio e di una colombiana S.G. di anni 28, quest’ultimi conviventi dimoranti a Comiso. Il pozzallese è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Noto mentre gli altri due sono stati posti agli arresti domiciliari. L’incessante attività di controllo del territorio rivolta a prevenire la recrudescenza dei fenomeni criminali nel territorio modicano vede impegnate le numerose pattuglie delle Stazioni Carabinieri e del Nucleo Operativo e Radiomobile, così da permettere un’attenzione costante alle esigenze dei cittadini del territorio.