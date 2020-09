Attualità

Ragusa, lavori in corso all'Auditorium San Vincenzo Ferreri

Ragusa - In riferimento alla segnalazione dell’associazione politico culturale Ragusa in Movimento circa la mancata possibilità di utilizzare per un guasto tecnico l’auditorium San Vincenzo Ferreri di Ragusa Ibla, l’assessore alla cultura e beni culturali Clorinda Arezzo fa presente quanto segue: “E’ stato necessario effettuare diversi sopralluoghi all’Auditorium di San Vincenzo Ferreri al termine dei quali si è appurata la presenza di un guasto al sistema di accensione e al comando a distanza, non all’impianto elettrico che risulta indenne. L’intervento ha richiesto più tempo del necessario sia per individuare la vera origine del problema, sia per acquisire diversi preventivi, discordanti tra loro, consultando quindi più tecnici.Allo stato attuale è in corso l’assegnazione dell’incarico a una ditta che provvederà a risolvere il guasto nei tempi più brevi”.