Coronavirus Ragusa, 6 nuovi positivi: c'Ã¨ anche un ragazzino di 15 anni

Ragusa - Sei nuovi casi di Covid 19, tra cui un ragazzino di 15 anni, oggi 3 settembre, in provincia di Ragusa. Sale così a 101 il numero dei positivi al coronavirus nel territorio ibleo. Sono tutti in isolamento domiciliare. In particolare le persone che si trovano in isolamento domiciliare nei vari Comuni iblei sono: 57 a Ragusa, 10 Vittoria, 8 Ispica, 6 Modica, 6 Scicli, 1 Comiso, 2 a Chiaramonte Gulfi, 2 a Santa Croce Camerina e 2 a Monterosso Almo. Senza contagi rimangono soltanto Acate e Giarratana. Ai 101 positivi in isolamento domiciliare si aggiungono 8 persone ricoverate all’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa.Ieri sempre all’ospedale Paternò Arezzo è morta la donna 74enne di Avola positiva al Covid 19, ricoverata domenica. La donna era stata trasportata dall’ambulanza del 118 all’ospedale Maggiore di Modica per un malore improvviso avuto in macchina. La 74enne era a Modica per una gita insieme ad alcuni familiari. Era stata ricoverata domenica e le sue condizioni erano apparse subito gravi ai sanitari. Ieri il decesso.