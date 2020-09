Case di riposo Modica: riaprono le visite

Attualità

Modica - “In considerazione dei numeri rassicuranti circa la diffusione del Covid in territorio modicano con provvedimento immediato si dispone la riapertura alle visite dei parenti delle Case di Riposo in territorio modicano”. Così il Sindaco, Ignazio Abbate, annullando la precedente circolare, riapre di fatto le case di riposo alle visite dei parenti. Naturalmente saranno visite contingentate consentite ad un solo parente una sola volta a settimana, tranne che in casi speciali nei quali le condizioni di salute dell’ospite richiedano il contatto costante con un parente. “Considerato che da più di due settimane non si registrano nuovi casi di contagi – commenta il Primo Cittadino – vogliamo venire incontro alle legittime richieste di tutti quei cittadini che hanno parenti ricoverati nelle case di riposo.Naturalmente il visitatore verrà controllato prima di accedere alla struttura e sottoposto a tutta la prassi del caso con la massima cura. Come abbiamo chiuso alle visite quando c’è stata una recrudescenza di casi, così oggi riapriamo visto che i casi sembrano essersi arrestati”.