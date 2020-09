Italia

Silvio Berlusconi positivo al Coronavirus Silvio Berlusconi positivo al Coronavirus

Silvio Berlusconi è risultato positivo al tampone per Coronavirus. Secondo quanto riporta La Repubblica il leader di Forza Italia si è sottoposto a un tampone dopo un recente soggiorno in Sardegna e l'esito dell'esame è stato positivo. "I Presidente Berlusconi - aggiunge il suo staff in un comunicato stampa - continua a lavorare dalla sua residenza di Arcore, dove trascorrerà il periodo di isolamento".