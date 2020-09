Reddito di emergenza, arriva la terza mensilitÃ  da 400 euro: come averla

Italia

Roma - La terza mensilità del Reddito di emergenza da 400 euro, prorogato con il decreto Agosto, si potrà richiedere entro il 15 ottobre 2020. Il decreto legge n. 104, in vigore dal 14 agosto 2020, ha disposto la proroga del reddito di emergenza, consentendo ai nuclei familiari in possesso dei requisiti di richiedere una nuova tranche dell’assegno da 400 euro. Per poter avere la terza mensilità del Reddito di emergenza da 400 euro bisognerà seguire la procedura sul sito dell’Inps. Secondo le ultime informazioni non cambiano i requisiti generali per fare domanda di reddito di emergenza.L’accesso alla proroga del Reddito di emergenza è quindi riconosciuto ai contribuenti in possesso dei seguenti requisiti: residenza in Italia, verificata con riferimento al componente del nucleo familiare richiedente il beneficio; un valore del patrimonio mobiliare familiare nel 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di 20.000 euro. Il limite complessivo sale a 25.000 euro in caso di presenza di disabili nel nucleo familiare; modello ISEE di valore non superiore a 15.000 euro.Il reddito di emergenza resta incompatibile con il bonus da 600 o 1.000 euro, con la percezione di una pensione (ad eccezione dell’assegno di invalidità) e con il reddito di cittadinanza.