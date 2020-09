Bonus computer e internet da 500 euro: come richiederlo

Italia

Roma - Il bonus computer e internet da 500 euro come supporto alle famiglie si potrà richiedere a settembre. La domanda per il bonus computer si dovrà fare seguendo la procedura stabilita dal Ministero dello Sviluppo Economico, registrandosi sul sito di infratelitalia.it. La domanda potrà essere inoltrata a partire dal 20 settembre. Infratel Italia (Infrastrutture e Telecomunicazioni per l’Italia S.p.A.) è una società in-house del Ministero dello Sviluppo Economico e fa parte del Gruppo Invitalia. Operativa dal 2005, è il soggetto attuatore dei Piani Banda Larga e Ultra Larga del Governo.Per fare la domanda le famiglie devono avere determinati requisiti, ecco quali: famiglie con Isee inferiore a 20mila euro: 500 euro (200 euro per la connettività e 300 euro per tablet o pc in comodato d’uso); famiglie con Isee inferiore a 50mila euro: 200 euro per la connettività ad almeno 30 Mbps (tutte le tecnologie incluso satellite). Le prime avranno la precedenza sulle seconde nell’erogazione dei contributi. Inoltre occorre avere le credenziali Spid, necessarie per registrarsi sul sito.